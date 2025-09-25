عتاب على تصادم انتهى بتعدى وسب.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو المنتزة"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر قائد سيارة من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب عقب إصطدام الأخير بسيارته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، حددت القوات هوية الشاكي وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجاري أثناء قيادته السيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل إصطدمت به مركبة "توك توك" ولدى معاتبة قائدها قام بالتعدى عليه بالسب.

عقب تقنين الإجراءات،تمكنت القوات من إلقاء القبض على قائد مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو تبين أن السائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحفظت القوات على المركبة واتُخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.