ضبط قائدي سيارتين نقل جماعي يستعرضان بالقاهرة

كتب - عاطف مراد:

12:00 م 25/09/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو يظهر قائدي سيارتين "نقل جماعي" يسيران برعونة ويؤديان حركات استعراضية، مع تعطيل حركة المرور عمدًا بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، واتضح أن إحداهما منتهية التراخيص، فيما تم ضبط قائدي السيارتين وهما مقيمان بالقاهرة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة. تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

وزارة الداخلية حركة المرور

