حبس 5 متهمين بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس خمسة متهمين بتعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، واستخدام محيط قسم شرطة المقطم وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لثلاثة متهمين تهم تعاطي المواد المخدرة، بينما وجهت تهمة الإتجار في المخدرات لاثنين آخرين.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) وبحوزة اثنين منهم (كمية من المواد المخدرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

