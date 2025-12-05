إعلان

رأسه ارتطمت بزجاج السيارة.. النيابة تحقق في دهس شاب بشارع فيصل

كتب- صابر المحلاوي:

07:22 م 05/12/2025

النيابة تحقق في دهس شاب بشارع فيصل

أمرت نيابة الجيزة، بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق بشارع فيصل، وقررت حجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات واستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بشارع الملك فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبيّن أنه أثناء عبور أحد المواطنين الطريق، صدمته سيارة مسرعة وراتطمت رأسه في زجاج السيارة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة خلال محاولة إسعافه.

وتمكنت القوات من ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث والتحفظ على المركبة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

