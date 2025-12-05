أموال وذهب.. النيابة تحقق مع طفلين سرقا منزل تاجر بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة الهرم، التحقيق مع طفلين لاتهامهما بسرقة منزل تاجر استعان بهما لتنظيف شقته بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وبحسب التحقيقات الأولية، استولى المتهمان على مبلغ 400 ألف جنيه و150 جرامًا من المشغولات الذهبية أثناء عملهما بالمنزل، وفرّا هاربين قبل ضبطهما.

وفور ورود البلاغ، كلفت قوة أمنية بضبط المتهمين والتحفظ على المسروقات المضبوطة، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات وفحص ملابسات الواقعة بالكامل.

وأقرّا بارتكاب السرقة، واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة.