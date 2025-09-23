متسول يهاجم سيدة في الزيتون بعد رفضها إعطاءه مالًا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما أظهر استغاثة سيدة تتضرر من قيام متسول بالاعتداء عليها بالسب والشتم في منطقة الزيتون بالقاهرة، إثر رفضها إعطائه مبلغًا ماليًا.

وبعد تحريات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج. وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة كما ورد في الفيديو.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.