الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم لشاب تجرد من ملابسه في الشرقية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص بعدما تجرد من ملابسه وارتكب أفعالًا خادشة للحياء بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق).

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة عمه (مقيمة بذات العقار محل سكنه)، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.