إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم لشاب تجرد من ملابسه في الشرقية

كتب : علاء عمران

01:44 م 23/09/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص بعدما تجرد من ملابسه وارتكب أفعالًا خادشة للحياء بمحافظة الشرقية.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق).
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة عمه (مقيمة بذات العقار محل سكنه)، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية كشف ملابسات الشرقية الأجهزة الأمنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد