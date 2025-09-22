دهس وشتائم في الشارع.. تفاصيل مطاردة مثيرة لسيارة طلاب بأكتوبر

في واقعة صادمة هزت الجيزة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر سيارة يستقلها شابان أثناء اصطدامهما بفتاة خلال عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يحاولا الفرار والتعدي على المارة بألفاظ نابية.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص، وتبين أن السيارة الظاهرة بالفيديو منتهية التراخيص، وأن قائدها طالب لا يحمل رخصة قيادة، يقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بينما كان برفقته طالب آخر من سكان العجوزة.

وكشفت التحريات أن الشابين تسببا في إصابة الفتاة، التي نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأثناء محاولتهما الهروب، تمكن الأهالي من استيقافهما، إلا أنهما بادرا بالاعتداء اللفظي عليهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.