حكم قضائي جديد ضد "كروان مشاكل" في واقعة سب وقذف ليلى الشبح

كتب – أحمد عادل:

01:53 م 22/09/2025

كروان مشاكل

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قبول استئناف التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، حيث ألغت المحكمة حكم الحبس وأكدت حكم الغرامة وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت سابقًا بمعاقبة "كروان مشاكل" بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وحررت المنتجة ليلى الشبح محضرًا ضد التيك توكر، تتهمه فيه بالسب والقذف، وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.

وفي سياق آخر، كانت المحكمة قد حجزت جلسة 26 فبراير الجاري للنطق بالحكم على "كروان مشاكل" في اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.

يُذكر أن التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجي حمادة"، مقدمة برنامج، سبق اتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

