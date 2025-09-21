كتب- رمضان يونس:

حصل " مصراوي" على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر "رمضان صبحي" و نادي بيبراميدز ومشرف أمن بمعهد فني وعامل بمقهي وآخر، في واقعة تزوير أوراق حكومية تخص اللاعب لأداء امتحانات بمعهد بأبو النمرس.

وجاءت أقوال لاعب بيراميدز ومنتخب مصر في تحقيقات القضية التي أحليت مؤخرا إلى محكمة الجنايات المختصة لإدانه المتهمين جميعا في واقعة التزوير.

اسمي: رمضان صبحي رمضان أحمد سني 28 عاما لاعب كورة قدم

س ما ظروف نشاتك الاجتماعية تحديدا؟

ج: أنا نشات في أسرة مكونة من ابويا الله يرحمه و امي و أخواتي اخت شقيقة و اخين ثلاث بنات من والدي من زوجة ثانية و اخ من والدتي من زوج آخر.

س: وما هو مؤهلك الدراسي تحديدا؟

ج: معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق

ج: أنا حاصل على الثانوية العامة في عام ۲۰۱٦ تقريبا والتحقت بعد كدة بأكثر من معهد لحد أخرهم معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

س: و ماهى جهة حصولك على ذلك المؤهل الدراسي؟

ج: من مدرسة الأندلس الثانوية في أرض اللوء - بولاق الدكرور.

س: وهل التحقت بأي معاهد عقب حصولك على مؤهل الثانوية العامة؟

ج ايوة أنا كنت مقيد بالمعهد العالي العلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls" ومقره التجمع .

س: وهل المعهد سالف البيان ذات التخصص لمعهد الفراعنة للسياحة؟

ج: لا هو الإثنين مختلفين تقريبا وأنا معرفش تخصصهم إيه بالظبط

س: وهل قمت بالالتحاق بمعهد الفراعنة العالي للسياحة ؟

ج ايوة .

س ومن أي المعاهد تحديداً قمت بالتحويل للمعهد الفراعنة العالي للسياحة محل الواقعة؟

ج: أنا حولت من المعهد العالي العلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls".

س : وما هو التخصص الخاص بالمعهد العالي العلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls ""

ج أنا مش عارف.

س: وما الذي يحول دون وقوفك على تخصص المعهد سالف الذكر؟

ج:لأني بعد الثانوية العامة سافرت إنجلترا وكنت مضطر اقيد في معهد وأنا مش عارف التخصص إيه لأني الفترة كلها حوالي سنتين ونص مرحتش وبالتالي كان اجبارى عليا اني أحول المعهد ثاني.

س: وفى أى الفرق الدراسية كنت مقيداً؟

ج: أا كنت مقيد بالفرقة الأولى بالمعهد.

س: وهل صدرت لك ثمة نتائج بالمعهد سالف الذكر ؟

ج: لا لأني مرحتش غير مادة واحدة وهي مرة واحدة اللى رحت فيها المعهد وبعدين سافرت ثاني.

س: وهل استمريت بالدراسة والتحقت بالسنوات التاليات به تباعاً؟

ج: لا

س وما الذي حال دون ذلك؟

ج لأني مرحتش غير مرة واحدة ومدخلتش غير مادة واحدة.

س: ومتى تحديداً قمت بالتحويل من المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات " cls" بالتجمع

المعهد الفراعنة العالي للسياحة ؟

ج: تقريبا عام ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ مش متذكر بالظبط.

س وفي أي الاعوام تحديداً قمت بالالتحاق به؟

ج تقريبا عام ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ مش متذکر.

س: وفي أي الفرق الدراسية تحديداً قيدت فور تحويلك؟

ج في الفرقة الأولى.

س: وهل انتظمت بالدراسة في معهد الفراعنة العالي للسياحة؟

ج: المفروض اننا مقيد بس أنا مرحتش ولا مرة.