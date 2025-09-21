إعلان

جثة و3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى "دائري المعادي"

08:07 م الأحد 21 سبتمبر 2025

تصادم سيارتين ميكروباص

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرون في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل محطة وقود.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين أعلى الطريق الدائري القادم من القطامية اتجاه السيدة عائشة بطلعه كارفور المعادي.

أسفر عن الحادث حالة وفاة و3 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حادث تصادم الطريق الدائري المعادي القطامية
