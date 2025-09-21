ليلة مأساوية في الجيزة.. 3 محاولات انتحار صادمة

كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية 3 وقائع مأساوية، كشفت عن معاناة إنسانية وضغوط نفسية قاسية دفعت أصحابها لقرارات صادمة.

في الوراق، أنهت ربة منزل خمسينية حياتها بتناول قرص غلة سام، بعدما دخلت في دوامة اكتئاب وحالة نفسية سيئة لم تستطع تجاوزها.

أما في العياط، فقد أصيب فرد أمن بحروق متفرقة بعدما أضرم النيران في جسده أمام منزل أهل زوجته، إثر رفضها العودة إلى بيت الزوجية رغم محاولاته المستمرة لإقناعها.

وفي العمرانية غرب المحافظة، لقي شخص يحمل جنسية عربية مصرعه بعد أن قفز من الطابق الثالث، متأثرًا بحالة نفسية سيئة وإحباط شديد.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.