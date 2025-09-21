ضبط شخص أسس شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على خدمات التأمين والرعاية الطبية والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة شركة للخدمات التأمينية والرعاية الطبية "بدون ترخيص"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عقود إتفاق لتوفير برامج صحية منسوبة للشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.