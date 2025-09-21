إعلان

"تحرش بفتيات ".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع مواطنين بكفر الشيخ

12:25 م الأحد 21 سبتمبر 2025

ضبط - تعبيرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد المواطنين من شخص يمارس أعمال سرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لمركز شرطة البرلس من المبلغ (صياد – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعي بتضرره من المشكو في حقه لقيامه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض على خلفية محضر سابق اتُهم فيه بالتحرش بزوجة شقيقه والاستيلاء منها على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ترويع مواطنين كفر الشيخ تحرش بفتيات
