إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ



كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين جرار زراعي بسيارة ملاكي، قبالة قرية بلوش على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز البرلس يُفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي، قبالة قرية بلوش فى المنطقة الواقعة بين الشيخ مبارك وبرج البرلس، بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

تم رفع السيارة والجرار من على الطريق، وتم تسيير الحركة المرورية بالطريق الدولي الساحلي، وتحرير محضرا بالواقعة.