إعلان

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ

02:02 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

حادث تصادم - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين جرار زراعي بسيارة ملاكي، قبالة قرية بلوش على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز البرلس يُفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي، قبالة قرية بلوش فى المنطقة الواقعة بين الشيخ مبارك وبرج البرلس، بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

تم رفع السيارة والجرار من على الطريق، وتم تسيير الحركة المرورية بالطريق الدولي الساحلي، وتحرير محضرا بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حادث تصادم على الطريق الدولي الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ تشكيل الدوائر الجنائية في كفر الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"