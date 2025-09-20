مشاجرة بالجيزة تتصدر مواقع التواصل.. الأمن يضبط المتورطين (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخرين بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء بالجيزة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.



وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس الماضى، تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثانٍ (3 أشخاص) بسبب خلافات سابقة بينهم، استخدموا خلالها أسلحة بيضاء.



تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟