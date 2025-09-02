إعلان

كواليس فيديو الشاحنات الثلاثة الذي أشعل مواقع التواصل

07:53 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الشاحنات الثلاث

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اصطدام قائدى ثلاثة سيارات نقل محملة بمخلفات بناء بسيارة عمداً والتعدى على من بداخلها حال محاولتهم التخلص من حمولتهم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام فرد أمن إدارى تابع لإحدى شركات الأمن والحراسة "متعاقدة مع الجهات المختصة على تأمين مواقع مخلفات البناء بالقاهرة الجديدة" بمحاولة استيقاف قائدى 3 سيارات "نقل ثقيل" حال خروجهم من أحد المواقع تحت الإنشاء؛ لفحصها والاطلاع على ترخيص رفع المخلفات ومكان التخلص منها، اصطدموا بالسيارة قيادته عمداً "تابعة لجهة عمله" وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائديها 3 أشخاص "لا يحملون رخص قيادة" مقيمين بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

شاحنة مخلفات مخلفات بناء القاهرة الجديدة القاهرة
