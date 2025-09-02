بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة في سيدي جابر | فيديو
02:13 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين مجموعة أشخاص بالأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة بالإسكندرية، وتمكنت أجهزة الشرطة من ضبط مرتكبي الواقعة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تبين من الفحص أنه بتاريخ 16 أغسطس الماضي، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 6 عمال بمقهى، حيث أصيب بعضهم بجروح متفرقة، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة أثناء تواجدها بالمقهى، ما أدى إلى تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب واستخدام الأسلحة البيضاء والحجارة.
تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
