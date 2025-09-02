ضبط مصنع سري لإنتاج أدوية بيطرية مغشوشة في المنوفية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في ضبط مصنع غير مرخص بمدينة السادات، تخصص في إنتاج أدوية وعقاقير بيطرية لعلاج الماشية والدواجن باستخدام خامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وعثر بداخله على 8 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، و35 ألفًا و811 عبوة، و500 كيلو جرام من المنتج النهائي لأدوية بيطرية غير مطابقة للمواصفات وبدون تسجيل، إضافة إلى خط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.