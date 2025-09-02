إعلان

ضبط متهم بسرقة دراجات نارية في دمياط

12:40 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

حبس- أرشفية

كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في القبض على شخص له معلومات جنائية، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في سرقة الدراجات النارية.
تلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بسرقة دراجته النارية من أمام إحدى المستشفيات، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
وبمواجهته، اعترف بسرقة دراجتين ناريتين باستخدام أسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وأرشد عن مكانهما، وتم ضبطهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

