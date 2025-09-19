فيديو رصد الواقعة.. القبض على "لص الخصوص" حرامي الأسلاك الكهربائية

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل عقار بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة، جرى إلقاء القبض عليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.