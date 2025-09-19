كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من سائق أجرة بمحافظة البحيرة، اتهمه فيه برفع قيمة الأجرة وعدم الالتزام بخط السير.

وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات حددت السيارة الظاهرة في الفيديو، وتأكد أنها مرخصة وسارية التراخيص.

كما تمكنت القوات من تحديد وضبط قائد السيارة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد في المقطع المتداول.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.