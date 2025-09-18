إعلان

أزمة جديدة تلاحق شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة.. ما الاتهامات الموجهة لها؟

10:23 م الخميس 18 سبتمبر 2025

شيرين عبدالوهاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

نظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس جلسة محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب على إثر خلافاتها مع مدير صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وقررت تأجيل أولى الجلسات لـ9 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وأحالت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب في القضية رقم 40 لسنة 2025 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الاقتصادية، في البلاغ المقدم من مدير صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف المجني عليه "محمود م" بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار في يوم 5 مايو الماضي.

وأضافت التحقيقات أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أساءت استعمال وسائل الاتصال بأن وجهت عبارات سب للمجني عليه محل الاتهام الأول عن طريق الهاتف.

وبذلك تكون ارتكبت الفنانة شيرين عبدالوهاب جنحة اقتصادية طبقًا للمواد 166 مكرر، 306 و308 من قانون العقوبات، والمادتين 70 و76 من القانون رقم 10 بشأن تنظيم الاتصالات.

وخلال جلسة اليوم ادعى فهد مرزوق محامي المجني عليه مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيرين عبدالوهاب المحكمة الاقتصادية أزمة جديدة لشيرين عبدالوهاب محاكمة شيرين عبدالوهاب خلافات شيرين مع مدير صفحاتها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون