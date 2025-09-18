كتب- أحمد عادل:

نظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس جلسة محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب على إثر خلافاتها مع مدير صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وقررت تأجيل أولى الجلسات لـ9 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وأحالت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب في القضية رقم 40 لسنة 2025 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الاقتصادية، في البلاغ المقدم من مدير صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة سب وقذف المجني عليه "محمود م" بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار في يوم 5 مايو الماضي.

وأضافت التحقيقات أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أساءت استعمال وسائل الاتصال بأن وجهت عبارات سب للمجني عليه محل الاتهام الأول عن طريق الهاتف.

وبذلك تكون ارتكبت الفنانة شيرين عبدالوهاب جنحة اقتصادية طبقًا للمواد 166 مكرر، 306 و308 من قانون العقوبات، والمادتين 70 و76 من القانون رقم 10 بشأن تنظيم الاتصالات.

وخلال جلسة اليوم ادعى فهد مرزوق محامي المجني عليه مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.