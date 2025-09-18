كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان حرر مدير صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب محضر رسمي يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف، وأحالته النيابة العامة للمحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى.