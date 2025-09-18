إعلان

قرار قضائي عاجل بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها

08:36 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الفنانة شيرين عبد الوهاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق محامي المجني عليه خلال جلسة المحاكمة، وادعى المجني عليه مدنيًا بـ200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان حرر مدير صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب محضر رسمي يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف، وأحالته النيابة العامة للمحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى.

محامي المجني عليه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيرين عبد الوهاب المحكمة الاقتصادية محاكمة شيرين عبد الوهاب اتهام شيرين بسب وقذف مدير صفحاتها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون