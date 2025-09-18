إعلان

ضبط طالب بالمنوفية قاد سيارة برعونة خلال موكب زفاف وتسبب في حادث

12:47 م الخميس 18 سبتمبر 2025

ضبط طالب ارشيفية

كتب - علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر قائد سيارة ملاكى يقود برعونة ويؤدى حركات استعراضية ويفتح باب السيارة أثناء سيره فى موكب زفاف مما أسفر عن اصطدامه بإحدى السيارات.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب – مقيم بشبين الكوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خلال احتفاله بزفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط طالب المنوفية موكب زفاف حركات استعراضية
