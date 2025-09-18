ضبط 98 ألف مخالفة و 125 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط أكثر من 98 ألفًا و600 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما جرى فحص 2090 سائقًا، وتبين إيجابية 116 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1088 مخالفة متنوعة، وفحص 166 سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين.

اقرأ أيضًا

حكاية "المعلم عضمة" قتل زوجته بـ"مفك" وترك جثتها في المنزل بالوراق

جثة مذبوحة في المقابر.. تفاصيل جريمة مثيرة بسبب المخدرات في القاهرة

"بعد شهر ونصف من دفن الزوج".. جريمة أسرية كشفتها تسجيلات لزوجة وعشيقها

خطوات استخراج "شهادة البيانات" لتجديد رخصة سيارتك