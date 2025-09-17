القبض على شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية" باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.