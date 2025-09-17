كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 25 شخصًا، بينهم 15 عاطل و10 سيدات، بينهم 19 لهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق المقطم والدقي والعجوزة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال المداهمات، تم ضبط 31 حدثًا كانوا معرضين للخطر نتيجة الاستغلال في التسول والبيع الإلحاحي. وأقر المتهمون بممارستهم النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.