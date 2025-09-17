إعلان

باستخدام حسابات وهمية.. سقوط نصاب استغل مواقع التواصل لابتزاز المواطنين

02:38 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت من ضبط أحد العناصر الجنائية في الإسكندرية تخصص في النصب بأسلوب انتحال الصفة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتهم، الحاصل على دبلوم، أنشأ عدة حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلها في إيهام ضحاياه بقدرته على تقديم خدمات مختلفة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفته القوات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وضبطته وبحوزته هاتف محمول يحوي دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب وقائع النصب وإنشاء حسابات بأسماء وهمية لاستغلالها في نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال
