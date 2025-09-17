مطاردة مثيرة تنتهي بضبط لصين سرقا اكسسوار سيارة بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يقوم أحدهما بسرقة أكسسوار سيارة، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجة نارية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الشرطة من تحديد الدراجة النارية المستخدمة "بدون لوحات معدنية"، وضبط مرتكبي الواقعة (سائق وعامل – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه).

وعُثر بحوزة أحدهما على سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

