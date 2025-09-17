كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن استغاثة سيدة من تنفيذ قرار تمكين قضائي، زاعمة وجود تواطؤ مع ضابط شرطة بالمعاش للاستيلاء على شقتها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى تنفيذ قرار صادر من محكمة المنتزه الكلية لصالح الضابط بالمعاش، وأثناء التنفيذ حاول الصادر ضده القرار وزوجته منعه وقاما بتصوير مقطع فيديو بادعاءات غير صحيحة.

وأكدت الداخلية أن تنفيذ القرار تم بشكل قانوني ودون أي تجاوزات، بينما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

