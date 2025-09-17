الحكم اليوم في قضية خادمة هالة صدقي المتهمة بالابتزاز والتشهير

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من الفنانة هالة صدقي ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، لاتهامها بالابتزاز والتهديد والتشهير.

وكان المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة، قد تقدم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد الخادمة السابقة، اتهمها فيه بأنها لجأت إلى الاتصال هاتفيًا ببعض المقربين من موكلته للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى، مهددة بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حال رفضها.

واتهمت الفنانة خادمتها أيضًا بارتكاب وقائع سب وقذف عبر مقاطع فيديو بثتها الأخيرة من خلال حسابها على "فيس بوك"، تضمنت عبارات مسيئة بحقها. وقدمت الفنانة ضمن بلاغها مستندات وأسطوانة "فلاشة" تضمنت تلك المقاطع وأدلة تثبت التهديد والتشهير، فضلًا عن طلبها سماع أقوال شهود الإثبات الذين حضروا الواقعة.

