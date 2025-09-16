صورة فضحته.. القبض على عاطل يحمل بندقية خرطوش ومخدرات ببورسعيد

كتب- علاء عمران:

في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً بندقية خرطوش بمحافظة بورسعيد، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبطه.

واتضح أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والبندقية الظاهرة في المنشور.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.