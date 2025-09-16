إعلان

صورة فضحته.. القبض على عاطل يحمل بندقية خرطوش ومخدرات ببورسعيد

04:37 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً بندقية خرطوش بمحافظة بورسعيد، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبطه.

واتضح أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والبندقية الظاهرة في المنشور.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطل مخدرات بورسعيد مخدر الحشيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة