عروسة تطلب الخلع: "ملمسنيش.. قلبه مع حبيبته القديمة"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت نجلاء.ع، 27 سنة، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها: "متجوزني على ورق وملمسنيش.. عايش خايف من حبيبته تزعل منه لو قربلي".

وقالت الزوجة في دعواها: "اتجوزته بعد ما أهلي وافقوا عليه، كان شكله ملتزم وسمعته كويسة، وقلت هيكون الزوج اللي يقدرني ويحافظ عليّ. لكن بعد كتب الكتاب اتصدمت إنه مش عايز يقرب مني، وكل ما أسأله يتهرب ويقول لسه بدري، وفضلنا كده شهر ورا شهر من غير أي علاقة زوجية".

وأضافت: "كنت بحاول أستحمل وأدي لنفسي أمل إن ده خوف أو قلق طبيعي، لكن مع الوقت اكتشفت الحقيقة، إنه بيحب واحدة تانية ولسه متعلق بيها، وهو نفسه اعترفلي وقال: متجوزك على الورق علشان أهلي ضغطوا علي، لكن قلبي مع حبيبتي ومش قادر أخونها معاكي".

وتابعت نجلاء: "حسيت إني عايشة في خدعة.. اتجوزت راجل وجوده زي عدمه، مفيش بينا حياة زوجية طبيعية، بقيت عروسة من غير جواز. كل يوم بسمع كلام يجرحني، مرة يقولي إنتي مش ليا، ومرة يقولي إنتي مجرد ورقة قدام الناس، لحد ما كرامتي خلاص ما استحملتش".

وأكدت الزوجة: "أنا مش قادرة أكمل معاه، الجواز بالنسبالي حياة ومودة ورحمة، لكن اللي عايشاه مجرد ورق قدام الناس، هو مش عايزني ولا بيحاول حتى، وده معناه إن مفيش أمل. حاولت أصلح وأستوعبه لكنه قفل كل الأبواب، فقررت أرفع خلع وأخلص من الزيجة اللي مالهاش معنى".

وأشارت الدعوى رقم 856 لسنة 2024 إلى أن والد الزوج حاول مناقشته والتشاجر معه لتغيير وضعه، لكنه تمسك بموقفه، قبل أن يترك المنزل دون انفصال رسمي. وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.