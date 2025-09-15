بعد مرافعة "طاهر الخولي".. الاقتصادية تبرئ المتهمين في غسيل الأموال

كتب- أحمد عادل:

أسدلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الستار على قضية غسل الأموال المتفرعة من القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، حيث أصدرت حكمها ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، وذلك عقب الاستماع إلى مرافعة دفاعهما المحامي طاهر الخولي.

وجاء طلب المحامي طاهر الخولي ببراءة موكليه مدعومًا بمذكرة دفاع تضمنت دفوعًا قانونية مستندة إلى ملف كامل للقضية، انتهت معه المحكمة إلى الحكم ببراءتهما.

وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، و إجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وتهريبها.

أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه من حصيلة الأنشطة غير المشروعة، عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، فضلًا عن استثمارات في شركات صناعية وتجارية. كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذها.

ويُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه

ويعد المستشار طاهر الخولي من أبرز رجال القضاء والقانون، سواء خلال عمله في السلك القضائي على مدار 26 عاما تقلد فيها العديد من المناصب في النيابة العامة ونيابة أمن الدولة وصولا إلى رئيس محكمة الاستئناف، وعلى مستوى المحاماة حيث حقق العديد من النجاحات المدوية خلال عمله بالمحاماة من خلال توليه عددا من القضايا التي شغلت الرأي العام.