15 متهما و26 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول

القاهرة - مصراوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 عاطلين و6 سيدات لـ11 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

نشاط المتهمين الإجرامي يتركز بدائرة أقسام شرطة (التجمع الخامس– الساحل – أول 6 أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 26 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.