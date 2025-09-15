كتب- أحمد أبو النجا:

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الاثنين، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك عقب إحالة المستشار حمدي سالم للمعاش لبلوغه السن القانونية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التشكيل الجديد ضم كلًا من المستشارين: محمد السعيد فوزي، أحمد عبد الرحيم، خيري معوض، باهي الدين محمد علي، كمال علي عبد الحليم، وعبد الراضي الكاشف، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأشار إلى أن المستشار كمال علي عبد الحليم كان قد انضم للمجلس منذ 7 يوليو 2025، عقب إحالة المستشار عبد الحميد رسلان للمعاش.

وأعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره لما قدمه المستشاران حمدي سالم وعبد الحميد رسلان من عطاء مخلص وجهد بارز في خدمة العدالة على مدار سنوات عملهما، مؤكدًا استمرار المجلس في بحث سبل تطوير وتعزيز آليات عمل النيابة الإدارية بما يكفل لها أداء دورها الفاعل في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة.