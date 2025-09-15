78 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر" أمام القضاء اليوم | تفاصيل

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، محاكمة 78 متهمًا في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 أكتوبر 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن عشر قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، تحت مسمى "القاعدة".

ونسبت النيابة للمتهمين من التاسع عشر حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أسندت للمتهمين الثاني والرابع تمويل الإرهاب، كما وجهت للمتهم السادس والستين حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر بقصد الإخلال بالأمن العام، وضُبط بحوزة المتهم الحادي والسبعين بندقية خرطوش.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال الجلسة، إلى مرافعات الدفاع وطلبات النيابة، قبل الفصل في القضية.

