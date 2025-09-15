اتهامات بالإرهاب وتعطيل الدستور.. تفاصيل محاكمة خلية المرج

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية"، وذلك بعد صدور أحكام سابقة على آخرين في ذات القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراض ووسائل تلك الجماعة في تحقيق أهدافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى دفوع هيئة الدفاع ومرافعة النيابة العامة، تمهيدًا للفصل في القضية.

