الجوازات تواصل جهودها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

11:55 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والمترددين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

ورصدت الأقسام التابعة للإدارة على مستوى المحافظات الحالات الإنسانية من المترددين، حيث جرى تقديم التيسيرات اللازمة لهم، خاصة المرضى وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في سهولة ويسر.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التسهيل على المواطنين راغبي استخراج المستندات الشرطية بمختلف المواقع الخدمية، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية الحديثة.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الخدمات الشرطية وزارة الداخلية المستندات الشرطية
