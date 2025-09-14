اليوم.. محاكمة 34 متهمًا في قضية "خلية داعش الدقي"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقي، المعروفة بداعش الدقي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.