كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق مركبة "توك توك" يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في الإسكندرية، ويتعدى بالسب على شخص قام بتصويره.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدعوى اختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.