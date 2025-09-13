قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 13 متهماً في "خلية داعش كرداسة الثانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهماً في القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 26 نوفمبر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: "المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها. وتلقى المتهمون من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها. كما ارتكب المتهمون من الأول وحتى الخامس، والتاسع أيضًا، جريمة تمويل الإرهاب، حيث مولوا الجماعة بأموال جمعوها وأمدوها بها، كما وفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها. بينما أمدها المتهمون من الثاني وحتى الخامس بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وأدوات ومواد لتصنيعها."

واستكمل: "المتهمون من الأول وحتى السادس قاموا بتدريبات مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استخدامها ضد الأشخاص والمنشآت. كما روجوا مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية من خلال الدعوة للانضمام إلى تلك الجماعة المسماة 'داعش'، ولأفكارها ومعتقداتها التي تدعو لاستخدام العنف."

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس أيضًا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، مثل: "ثلاثي تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم"، وحازوها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما حازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات التي تُستخدم في صنع المفرقعات وتفجيرها.

كما قام المتهمون الثاني والثالث والخامس بأعمال التحريض والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، حيث رصدوا أماكن لاستهدافها في القاهرة والجيزة.