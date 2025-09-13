فيديو مثير| الاعتداء على طفل وسرقة هاتفه.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب– علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طفل وسرقته بالإكراه في الجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الطالبية من ربة منزل، بتعرض نجلها (12 عامًا) للاعتداء بالضرب من أحد الأشخاص، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة، وسرقة هاتفه المحمول ولاذ المتهم بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة