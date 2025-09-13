كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي مُدّت لمدة شهر اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، مع الاستمرار في توفير مختلف السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتصل نسبة التخفيضات في المبادرة إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). كما تم التوسع في عدد المنافذ المشاركة بالمبادرة، لتصبح (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة – 113 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا – 114 قافلة متحركة)، بإجمالي 2931 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

