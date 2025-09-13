إعلان

بتهمة نشر الفسق والفجور.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا

04:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

البلوجر لوليتا

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ الجهات المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة المعروفة باسم "لوليتا"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظ خادشة للحياء وتتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

كانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل البلوجر، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، ونشر الفسق والفجور.

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة محتوى تُدعى "لوليتا" في القاهرة الجديدة على خلفية ورود عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بقسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها بالفديوهات أقرت ببثها لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

