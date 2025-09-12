إعلان

ماذا قالت الداخلية في واقعة "خناقة وصلة دهشور"؟

08:23 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

تفاصيل الواقعة

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدي على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تقدم المذكوران ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب في إطار الخلافات على أولوية المرور على وصلة دهشور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

المرور الشيخ زايد قسم شرطة الشيخ زايد
