ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و136 سائقًا متعاطيًا للمخدرات في يوم واحد



كتب - عاطف مراد:



واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين..

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 103,085 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما فحصت القوات 2,100 سائق، وتبين إيجابية 126 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات الانضباطية بالطريق الدائري الإقليمي، حيث ضُبطت 1,008 مخالفات متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب، ومخالفات التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما جرى فحص 171 سائقًا وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام.

وتحفظت الحملات على 6 سيارات لمخالفتها قوانين المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.