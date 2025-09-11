كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "8" تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقف سير دعوى "نبيلة عوض" التي تطالب فيها شركة أوبر مصر بتعويض مدني قيمته 5 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بعد تعرضها للخطف ومحاولة التعدي عليها على الطريق العام من قبل سائق تابع للشركة.

وأقام المحامي ماجد حمدي، وكيل "فتاة التجمع" ـ "نبيلة ع." ـ الدعوى رقم 155 لسنة 2025 ضد شركة "أوبر مصر"، طالبًا فيها تعويضًا مدنيًا قدره 5 ملايين جنيه، بعد تعرض موكلته لأضرار نفسية وبدنية نتيجة حادثة هتك عرض ارتكبها أحد سائقي الشركة، الذي حكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تقدم بإنذار رسمي رقم 25125 بتاريخ 28 ديسمبر 2024 للشركة، مؤكدًا أن موكلته ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم الاستجابة: "أبلغنا الشركة رسميًا بالإنذار، وإذا لم تلتزم، فسيتم رفع دعوى قضائية ضدها".

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس قد رفضت استئناف "سائق أوبر" في واقعة اتهامه بهتك عرض "نبيلة إ." وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، وأيدت قرار أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة "7" جنايات القاهرة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بمعاقبة سائق أوبر بالسجن المشدد 15 عامًا في نفس القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "حسين أ." في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، خطف المجني عليها "نبيلة إ." بالإكراه في الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وذكرت النيابة العامة أن السائق هتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض "كتر"، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وحصر ملابسها عنها، وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا هتك عرضها، وفق التحقيقات.

وتابعت النيابة أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة لم يبدأ إشعار الرحلة كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يوضح خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف الممثل القانوني أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق أن تم إغلاقه لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر باستخدام مستندات غير صحيحة.