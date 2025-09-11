خناقة بسنجة وتكسير زجاج.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "مهتز دار السلام"

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص وهو يُحدث تلفيات بواجهة أحد المحال في القاهرة.



وبالفحص تبين أنه لم ترد أية بلاغات رسمية بالواقعة، وأن ما حدث يعود إلى نشوب مشاجرة بين طرف أول "صاحب محل هواتف"، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وطرف ثانٍ "عاطل – نجل شقيقه يعاني من مرض نفسي"، مقيم بالجيزة.



وتبين أن الخلاف بدأ حين حضر الطرف الثاني لإصلاح هاتفه المحمول داخل المحل، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الطرف الثاني بإحداث تلفيات بزجاج واجهة المحل مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة معللًا ذلك بإصابته بنوبة تشنجات مرضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

